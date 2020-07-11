На Донеччині за добу виявили 7 нових випадків COVID-19

“Ще сімох хворих на коронавірусну хворобу виявили на Донеччині впродовж доби 10 липня”, — написав він.

Так, 3 випадки зафіксовані у Маріуполі (чоловік 56 років, жінки 54 та 71 року), 2 у Слов’янську (чоловік 63 і жінка 38 років) та по 1 у Великоновосілківському та Мангушському районах (чоловіки 43 і 78 років). “Двоє з виявлених у Маріуполі — медичні працівники”, — додав Кириленко.

Він закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень і берегти себе.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.