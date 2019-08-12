В Донецкой области в результате пожара погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В городе Северск Донецкой области на пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 12 августа, в 1:48, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в г. Северск Бахмутского района Донецкой области.
По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что происходит горение пристройки к частному жилому дому размером 2х5 м полностью и кровли частного жилого дома.
Во время тушения пожара в комнате жилого дома на полу было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Его личность устанавливается.
Пожар локализован в 2:09 и ликвидирован в 2:55.
Напомним, в Харькове из жилого дома эвакуировали людей из-за пожара.