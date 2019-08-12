На Донеччині внаслідок пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У місті Сіверськ Донецької області на пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.
Так, 12 серпня, о 1:48, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області.
На місці рятувальники встановили, що горить прибудова до приватного житлового будинку розміром 2х5 м повністю та покрівля приватного житлового будинку.
Під час гасіння пожежі у кімнаті житлового будинку на підлозі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Його особа встановлюється.
Пожежу локалізовано о 2:09 та ліквідовано о 2:55.
Нагадаємо, у Харкові з житлового будинку евакуювали людей через пожежу.