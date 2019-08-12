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На Донеччині внаслідок пожежі загинув чоловік

На Донеччині внаслідок пожежі загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У місті Сіверськ Донецької області на пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.

Так, 12 серпня, о 1:48, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

На місці рятувальники встановили, що горить прибудова до приватного житлового будинку розміром 2х5 м повністю та покрівля приватного житлового будинку.

Під час гасіння пожежі у кімнаті житлового будинку на підлозі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Його особа встановлюється.

Пожежу локалізовано о 2:09 та ліквідовано о 2:55.

Нагадаємо, у Харкові з житлового будинку евакуювали людей через пожежу.

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