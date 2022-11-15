В Донецкой области обнаружили тела еще трех убитых россиянами во время оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Донецкой области обнаружили тела еще 3 убитых россиянами во время оккупации, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Северном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Новом", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, еще 1 человек в области получил ранения.
С 24 февраля россияне убили 1208 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2593, сообщил чиновник.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
На мариупольском кладбище в Старом Крыму в Донецкой области появился новый сектор братских могил.