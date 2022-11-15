В Донецкой области обнаружили тела еще трех убитых россиянами во время оккупации

Цитата

"За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Северном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Новом", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, еще 1 человек в области получил ранения.

С 24 февраля россияне убили 1208 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2593, сообщил чиновник.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

На мариупольском кладбище в Старом Крыму в Донецкой области появился новый сектор братских могил.