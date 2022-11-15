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На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації

На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації

Київ • УНН

 • 263093 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Донецькій області виявили тіла ще 3 убитих росіянами під час окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Сєвєрному. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, ще 1 людина в області отримала поранення.

З 24 лютого росіяни вбили 1208 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2593, повідомив посадовець.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

На маріупольському цвинтарі у Старому Криму у Донецькій області з’явився новий сектор братських могил.

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