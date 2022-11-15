На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації

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"За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Сєвєрному. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, ще 1 людина в області отримала поранення.

З 24 лютого росіяни вбили 1208 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2593, повідомив посадовець.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

На маріупольському цвинтарі у Старому Криму у Донецькій області з’явився новий сектор братських могил.