На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Донецькій області виявили тіла ще 3 убитих росіянами під час окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Сєвєрному. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, ще 1 людина в області отримала поранення.
З 24 лютого росіяни вбили 1208 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2593, повідомив посадовець.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
На маріупольському цвинтарі у Старому Криму у Донецькій області з’явився новий сектор братських могил.