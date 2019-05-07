В Донецкой области выявили и уничтожили 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На территории лесного фонда в селе Маяки, что находится в Славянском районе Донецкой области пиротехники обнаружили и ликвидировали 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Во время технического обследования территории в с. Маяки Славянского района, на территории лесного фонда, личным составом части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области было обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасателями было обнаружено: 18 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, два артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 5 гранат РГ-42, граната Ф-1, минометная мина калибром 50 мм, граната РГД-33.
В ГСЧС добавили, что данная территория подлежит проведению сплошного разминирования.
Напомним, председатель СММ ОБСЕ призывает к полному разминированию на востоке Украины.