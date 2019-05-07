На Донеччині виявили та знищили 28 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На території лісогосподарського призначення у селі Маяки, що знаходиться у Слов’янському районі на Донеччині піротехніки виявили та ліквідували 28 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Донецькій області.
“Під час технічного обстеження території у с. Маяки Словʼянського району, на території лісогосподарського призначення, особовим складом частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області було виявлено і знищено 28 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальниками було виявлено: 18 артилерійських снарядів калібром 45 мм, два артилерійських снаряди калібром 76 мм, 5 гранат РГ- 42, граната Ф-1, мінометна міна калібром 50 мм, граната РГД-33.
В ДСНС додали, що дана територія підлягає проведенню суцільного розмінування.
Нагадаємо, голова СММ ОБСЄ закликає до повного розмінування на сході України.