В Донецкой области в дом чиновника рыбхоза бросили "коктейли Молотова"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 9 августа. УНН. Неизвестные бросили "коктейли Молотова" в один из частных домов Славянска. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции.
"В 3:30 поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в частное владение две бутылки с зажигательной смесью. Хозяин дома во время тушения огня получил ожоги", - отметили в пресс-службе.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 "Хулигансьво".
Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало известно, что пострадавшим оказался начальник охраны местного рыбхоза.
Напомним, в Одесской области неизвестные бросили в окно жилого дома бутылку с неизвестной жидкостью.