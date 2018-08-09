В Донецкой области в дом чиновника рыбхоза бросили "коктейли Молотова"

"В 3:30 поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в частное владение две бутылки с зажигательной смесью. Хозяин дома во время тушения огня получил ожоги", - отметили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 "Хулигансьво".

Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало известно, что пострадавшим оказался начальник охраны местного рыбхоза.

Напомним, в Одесской области неизвестные бросили в окно жилого дома бутылку с неизвестной жидкостью.