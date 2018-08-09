На Донеччині у будинок чиновника рибгоспу кинули "коктейлі Молотова"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 9 серпня. УНН. Невідомі кинули "коктейлі Молотова" в один з приватних домівок Слов'янська. Про це УНН повідомили у прес-службі Слов’янського відділу поліції.
"О 3:30 надійшло повідомлення про те, що невідомі кинули у приватне володіння дві бутилки з запальною сумішшю. Господар будинку під час гасіння вогню отримав опіки", - зазначили у прес-службі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 "Хулігансьво".
Із власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що потерпілим виявився начальник охорони місцевого рибгоспу.
Нагадаємо, в Одеської області невідомі кинули у вікно житлового будинку пляшку з невідомою рідиною.