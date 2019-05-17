В Донецкой области расследуют возможную фальсификацию на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Донецкой области по факту возможного нарушения избирательного процесса начато досудебное расследование. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Во время мониторинга средств массовой информации было выявлено публикацию о нарушении одним из депутатов избирательного законодательства. Сейчас информация, указанная в сообщении, тщательно проверяется. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.158 "Фальсификация избирательных документов или итогов голосования" Уголовного кодекса Украины", - прокомментировали в полиции.
Следственные действия начаты.
Как сообщал УНН, в период выборов зарегистрировано более 11 тысяч сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Также напомним, что в Черкассах один из избирателей требовал от членов избирательной комиссии справку, подтверждающую, что он голосовал за кандидата в президенты, действующего Главу государства Петра Порошенко.