На Донеччині розслідують ймовірну фальсифікацію на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Донецькій області за фактом ймовірного порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Під час моніторингу засобів масової інформації було виявлено публікацію щодо порушення одним із депутатів виборчого законодавства. Наразі інформація, вказана у повідомленні, ретельно перевіряється. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.158 "Фальсифікація виборчих документів чи підсумків голосування" Кримінального кодексу України", - прокоментували в поліції.
Слідчі дії розпочато.
Як повідомляв УНН, у період виборів зареєстровано понад 11 тисяч повідомлень про порушення виборчого законодавства.
Також нагадаємо, що у Черкасах один з виборців вимагав від членів виборчої комісії довідку, яка б підтверджувала, що він голосував за кандидата на посаду президента, чинного Главу держави Петра Порошенка.