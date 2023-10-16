В Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

Цитата

"За 15 октября россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Анновке, 1 в Нетайлово и Верхнекаменском", - говорится в сообщении.

Детали

В общем, начиная с 24 февраля 2022 года, в Донецкой области погибло 1740 человек и 4260 были травмированы.

Однако общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Вечером воскресенья российские оккупанты в течение часа обстреливали Константиновку на Донетчине. Город оказался под обстрелами рф уже в пятый раз за октябрь.