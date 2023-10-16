На Донеччині росіяни за добу поранили чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Протягом неділі російські окупанти завдавали ударів по території Донеччини, унаслідок чого чотири людини були травмовані. Про це у Telegram повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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"За 15 жовтня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Ганнівці, 1 у Нетайловому і Верхньокам'янському", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, у Донецькій області загинуло 1740 людей та 4260 було травмовано.
Проте загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Ввечері неділі російські окупанти протягом години обстрілювали Костянтинівку на Донеччині. Місто опинилось під обстрілами рф вже вп’яте за жовтень.