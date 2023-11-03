В Донецкой области россияне ранили еще трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области ранения получили три человека. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
«За 2 ноября россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Ласточкино», - говорится в сообщении.
Дополнение
Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1757 погибших и 4286 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
1 ноября из-за обстрелов армии рф на Донетчине получили ранения два человека.