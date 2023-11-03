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На Донеччині росіяни поранили ще трьох людей

Київ • УНН

 • 110967 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Унаслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині поранення отримали троє людей. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

На Донеччині росіяни поранили ще трьох людей

Цитата

«За 2 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Ласточкиному», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Загальна кількість жертв росіян з 24 лютого 2022 року складає 1757 загиблих та 4286 поранений. Дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

1 листопада через обстріли армії рф на Донеччині отримали порання двоє людей.

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