На Донеччині росіяни поранили ще трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Унаслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині поранення отримали троє людей. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
«За 2 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Ласточкиному», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Загальна кількість жертв росіян з 24 лютого 2022 року складає 1757 загиблих та 4286 поранений. Дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
1 листопада через обстріли армії рф на Донеччині отримали порання двоє людей.