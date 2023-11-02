На Донеччині росіяни поранили ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Унаслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
«За 1 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Єлизаветівці і Максимільянівці», -- йдеться у повідомленні.
Доповнення
Загальна кількість жертв росіян з 24 лютого 2022 року складає 1757 загиблих та 4283 поранений. Дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
31 жовтня через обстріли армії рф на Донеччині загинула одна людина та ще четверо було травмовано.