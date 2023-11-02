В Донецкой области россияне ранили еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области ранения получили два человека. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
«За 1 ноября россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Елизаветовке и Максимильяновке», - говорится в сообщении.
Дополнение
Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1757 погибших и 4283 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
31 октября из-за обстрелов армии рф на Донетчине погиб один человек и еще четверо были травмированы.