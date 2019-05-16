В Донецкой области рецидивист торговал взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Донецкой области задержали мужчину, который занимался продажей гранат. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
Правоохранители получили информацию о том, что житель села Кальчик Никольского района ищет покупателей на гранаты. Мужчина был судим за имущественные преступления и имеет связи в криминальном мире.
Отмечается, что злоумышленник назначал покупателям встречу на улицах в разных частях села, а товар передавал из рук в руки. Полицейские провели две оперативные закупки, во время которых было изъято гранаты Ф-1, каждая стоила тысячу гривен. Во время последней сделки мужчина был задержан, он объяснил, что обе гранаты нашел в окрестностях села и спрятал.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, мужчина сбывал криминалитету боеприпасы с зоны ООС.