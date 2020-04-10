В Донецкой области работник коммунального предприятия получил ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Донецкой области работник коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" получил ожоги во время переливания бензина из одной канистры в другую. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения требований законодательства об охране труда, которое привело к тяжелому травмированию работника областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 8 апреля, около 08:00, водитель, находясь в боксе, где хранились горюче-смазочные материалы, переливал бензин из одной металлической канистры в другую. При переливании бензина в результате электризации возникла искра вследствие чего произошло возгорание топлива и пламя перекинулось на мужчину.
Пострадавшего с ожогами III-IV степени доставлено в хирургическое отделение Мирноградской центральной городской больницы.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшие тяжкие последствия) УК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харькове в результате взрыва неизвестного вещества в 5-этажном доме сильные ожоги получил 36-летний мужчина.