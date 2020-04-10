На Донеччині працівник комунального підприємства отримав опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Донеччині працівник комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" отримав опіки під час переливання бензину з однієї каністри в іншу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, яке призвело до тяжкого травмування працівника обласного комунального підприємства “Донецьктеплокомуненерго”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 квітня, близько 08:00, водій, знаходячись у боксі, де зберігались паливно-мастильні матеріали, переливав бензин із однієї металевої каністри в іншу. Під час переливання бензину в результаті електризації виникла іскра внаслідок чого відбулось загоряння пального і полум’я перекинулось на чоловіка.
Постраждалого з опіками ІІІ-ІV ступенів доставлено до хірургічного відділення Мирноградської центральної міської лікарні.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) КК України.
На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок вибуху невідомої речовини у 5-поверховому будинку сильні опіки отримав 36-річний чоловік.