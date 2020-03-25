У Харкові у п'ятиповерхівці стався вибух, чоловік отримав сильні опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Харкові внаслідок вибуху невідомої речовини у 5-поверховому будинку сильні опіки отримав 36-річний чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Стався вибух у квартирі на першому поверсі 5-типоверхового житлового будинку. Внаслідок вибуху розвинулась пожежа всередині цієї квартири”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху (природа якого наразі встановлюється) у квартирі сталося загоряння домашніх речей на площі 15 кв. м. Також вибуховою хвилею вибито віконне скло та пошкоджено міжповерхове перекриття.
Внаслідок високої температури від вибуху і горіння 36-річний господар оселі отримав значні опіки тіла. Наразі він знаходиться в опіковому центрі Харкова.
На місці події працюють представники правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Деснянському районі столиці внаслідок вибуху невідомого походження у гаражі загинув чоловік 1987 року народження.