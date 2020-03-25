В Харькове в пятиэтажке произошел взрыв, мужчина получил сильные ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Харькове в результате взрыва неизвестного вещества в 5-этажном доме сильные ожоги получил 36-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Произошел взрыв в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома. В результате взрыва развилась пожар внутри этой квартиры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте спасатели установили, что в результате взрыва (природа которого пока устанавливается) в квартире произошло возгорание домашних вещей на площади 15 кв. м. Также взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждено межэтажное перекрытие.
Вследствие высокой температуры от взрыва и горения 36-летний хозяин дома получил значительные ожоги тела. Сейчас он находится в ожоговом центре Харькова.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
Напомним, в Деснянском районе столицы в результате взрыва неизвестного происхождения в гараже погиб мужчина 1987 года рождения.