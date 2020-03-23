У Києві внаслідок вибуху в гаражі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Деснянському районі столиці внаслідок вибуху невідомого походження у гаражі загинув чоловік 1987 року народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
"23 березня о 04:56 у Києві на вул. Крайній, що у Деснянському районі столиці, на території одного з гаражних кооперативів, сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження та розповсюдженням вогню на два поруч розташовані гаражі", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що в результаті вибуху сталося обрушення бетонних конструкцій поруч розташованих гаражів. У ході ліквідації пожежі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка 1987 року народження та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Так, о 05:39 пожежу локалізовано. Роботи по ліквідації надзвичайної ситуації тривають.
Наразі на місці події працює 6 одиниці техніки та 23 чоловіки особового складу.
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