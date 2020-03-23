В Киеве в результате взрыва в гараже погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Деснянском районе столицы в результате взрыва неизвестного происхождения в гараже погиб мужчина 1987 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"23 марта в 4:56 в Киеве на ул. Крайней, в Деснянском районе столицы, на территории одного из гаражных кооперативов, произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения и распространением огня на два рядом расположенные гаражи", - говорится в сообщении.
Установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом с расположенными гаражами. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Так, в 5:39 пожар локализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.
Сейчас на месте происшествия работает 6 единиц техники и 23 человека личного состава.
Напомним, в городе Каменском Днепропетровской области в многоэтажке произошел хлопок, в результате чего выбило окна и возникла трещина на стене.