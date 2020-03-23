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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100864 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104169 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106182 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105131 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Донецкой области полицейским за кражу труб грозит до 8 лет за решеткой

В Донецкой области полицейским за кражу труб грозит до 8 лет за решеткой

Киев  •  УНН

 • 8287 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой области будут судить двух полицейски за присвоение 72 металлических труб общим весом 19,3 тонны, им грозит до 8 лет за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Завершено досудебное расследование в отношении двух сотрудников полиции по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в августе 2018-го временно исполняющий обязанности начальника одного из территориальных отделений полиции Донецкой области вместе с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоил имущество, а именно 72 металлические трубы общим весом 19,3 т, на которые судом в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 (покушение на кражу) УК Украины наложен арест. В дальнейшем незаконно присвоенное имущество злоумышленники реализовали, получив денежные средства в сумме 124 871 грн.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Донецкой области фирма продала оборудования для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде по ценам выше рыночной.

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