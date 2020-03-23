В Донецкой области полицейским за кражу труб грозит до 8 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой области будут судить двух полицейски за присвоение 72 металлических труб общим весом 19,3 тонны, им грозит до 8 лет за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Завершено досудебное расследование в отношении двух сотрудников полиции по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в августе 2018-го временно исполняющий обязанности начальника одного из территориальных отделений полиции Донецкой области вместе с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоил имущество, а именно 72 металлические трубы общим весом 19,3 т, на которые судом в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 (покушение на кражу) УК Украины наложен арест. В дальнейшем незаконно присвоенное имущество злоумышленники реализовали, получив денежные средства в сумме 124 871 грн.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Донецкой области фирма продала оборудования для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде по ценам выше рыночной.