На Донеччині поліцейським за крадіжку труб загрожує до 8 років за гратами

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Донеччині судитимуть двох поліцейських за привласнення 72 металевих труб загальною вагою 19,3 тонни, їм загрожує до 8 років за гратами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.