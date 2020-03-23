На Донеччині поліцейським за крадіжку труб загрожує до 8 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Донеччині судитимуть двох поліцейських за привласнення 72 металевих труб загальною вагою 19,3 тонни, їм загрожує до 8 років за гратами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Завершено досудове розслідування стосовно двох співробітників поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з територіальних відділень поліції Донецькій області разом із заступником начальника сектору кримінальної поліції привласнив майно, а саме 72 металеві труби загальною вагою 19,3 т, на яке судом у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 (замах на крадіжку) КК України накладено арешт. У подальшому незаконно привласнене майно зловмисники реалізували, отримавши грошові кошти у сумі 124 871 грн.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Максимальне покарання за вказаною статтею — позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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