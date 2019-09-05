В Донецкой области во время пожара погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Донецкой области в результате пожара в одноэтажном жилом доме погиб мужчина 1960 года рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 4 сентября, в 13:05, на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в городе Константиновка на улице Минская в одноэтажном частном жилом доме.
Прибыв на место происшествия, спасателями было установлено, что в результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения.
В 13:18 пожар был локализован и в 13:35 ликвидирован.
Напомним, в Винницкой области в результате пожара в жилом доме погибла 88-летняя женщина.