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На Донеччині під час пожежі загинув чоловік

На Донеччині під час пожежі загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Донецькій області внаслідок пожежі в одноповерховому житловому будинку загинув чоловік 1960 року народження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Так, 4 вересня, о 13:05, на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у місті Костянтинівка по вулиці Мінська в одноповерховому приватному житловому будинку.

Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що внаслідок пожежі загинув чоловік 1960 року народження.

О 13:18 пожежу локалізували та о 13:35 ліквідували.

Нагадаємо, у Вінницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинула 88-річна жінка.

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