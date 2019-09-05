На Донеччині під час пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Донецькій області внаслідок пожежі в одноповерховому житловому будинку загинув чоловік 1960 року народження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 4 вересня, о 13:05, на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у місті Костянтинівка по вулиці Мінська в одноповерховому приватному житловому будинку.
Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що внаслідок пожежі загинув чоловік 1960 року народження.
О 13:18 пожежу локалізували та о 13:35 ліквідували.
Нагадаємо, у Вінницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинула 88-річна жінка.