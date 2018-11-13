В Донецкой области во время нападения на ювелирный магазин убит охранник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Бахмуте нападающий застрелил охранника и ограбил ювелирный магазин, об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции Донецкой области, передает корреспондент УНН.
“Около 16.40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города. Во время налета погиб охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал”, — отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции Донецкой области Иванна Ященко
Полиция города и подразделения прилегающих районов подняты по тревоге. Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника. Свидетелей преступления или тех, кто увидел подозрительную личность, правоохранители просят сообщить об этом на линию 102.
Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали членов межрегиональной наркогруппировки, деятельность которой контролировал один из криминальных авторитетов, при задержании злоумышленники оказали сопротивление.