На Донеччині під час нападу на ювелірну крамницю вбито охоронця

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Бахмуті нападник застрелив охоронця та пограбував ювелірний магазин, про це повідомили у прес-службі національної поліції Донецької області, передає кореспондент УНН.

“Близько 16.40 на лінію 102 надійшло повідомлення від наряду Державної служби охорони про те, що чоловік у масці скоїв збройний напад на ювелірний магазин в центрі міста. Під час нальоту загинув охоронець закладу. Підозрюваний з викраденими коштовностями втік” — зазначила на своїй сторінці у Facebook речниця поліції Донецької області Іванна Ященко

Поліція міста та підрозділи прилеглих районів підняті по тривозі. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисника. Свідків злочину або тих, хто побачив підозрілу особу, правоохоронці просять повідомити про це на лінію 102.

Як повідомляв УНН, правоохоронці Київської області затримали членів міжрегіонального наркоугруповання, діяльність якого контролював один із кримінальних авторитетів, під час затримання зловмисники чинили опір.

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