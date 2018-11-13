Члени міжрегіонального наркоугруповання вчинили опір правоохоронцям на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Київської області затримали членів міжрегіонального наркоугруповання, діяльність якого контролював один із кримінальних авторитетів, під час затримання зловмисники чинили опір. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Організовану злочинну групу, контрольовану кримінальним авторитетом, викрили та задокументували працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини та прокуратурою. Під час затримання зловмисники, озброєні бойовими гранатами, обрізом рушниці, ножами та кастетами, чинили опір правоохоронцям”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, до складу групи входило 5 осіб, серед яких раніше судимі. Вони оптом збували наркозалежним громадянам великі партії особливо небезпечного наркотичного засобу — метадон та марихуану, методом “закладок” і з рук в руки. Їхня діяльність поширювалася на територію декількох регіонів держави.
За словами начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, що для документування злочинної діяльності підозрюваних проведено 10 оперативних закупок та 37 негласних слідчих (розшукових) дій. У двох областях поліцейські одночасно провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисників, звідки вилучили понад 20 кг сухої подрібненої марихуани та 500 грамів метадону, а також мобільні телефони, банківські картки, бойові гранати, набої та обріз рушниці. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами “чорного” ринку становить близько 2-х мільйонів гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, за постачання ув’язненим наркотиків затримано співробітника Київського слідчого ізолятору.