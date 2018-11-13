Члени міжрегіонального наркоугруповання вчинили опір правоохоронцям на Київщині

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 90305 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 154772 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 98326 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 332274 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169127 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142087 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195209 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123606 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107950 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104604 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128346 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38228 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 147522 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28478 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71794 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72743 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 90336 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 154831 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148395 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 332336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18045 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19973 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29124 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38841 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128954 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Члени міжрегіонального наркоугруповання вчинили опір правоохоронцям на Київщині

Київ • УНН

 • 12718 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Київської області затримали членів міжрегіонального наркоугруповання, діяльність якого контролював один із кримінальних авторитетів, під час затримання зловмисники чинили опір. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

Члени міжрегіонального наркоугруповання вчинили опір правоохоронцям на Київщині

“Організовану злочинну групу, контрольовану кримінальним авторитетом, викрили та задокументували працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини та прокуратурою. Під час затримання зловмисники, озброєні бойовими гранатами, обрізом рушниці, ножами та кастетами, чинили опір правоохоронцям”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, до складу групи входило 5 осіб, серед яких раніше судимі. Вони оптом збували наркозалежним громадянам великі партії особливо небезпечного наркотичного засобу — метадон та марихуану, методом “закладок” і з рук в руки. Їхня діяльність поширювалася на територію декількох регіонів держави.

За словами начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, що для документування злочинної діяльності підозрюваних проведено 10 оперативних закупок та 37 негласних слідчих (розшукових) дій. У двох областях поліцейські одночасно провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисників, звідки вилучили понад 20 кг сухої подрібненої марихуани та 500 грамів метадону, а також мобільні телефони, банківські картки, бойові гранати, набої та обріз рушниці. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами “чорного” ринку становить близько 2-х мільйонів гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за постачання ув’язненим наркотиків затримано співробітника Київського слідчого ізолятору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59