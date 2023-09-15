В Донецкой области оккупанты попали в дом молитвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В четверг в 15:30 россияне попали в дом молитвы одной из церквей в Красногоровке Донецкой области. В результате чего загорелся пожар и подвергся разрушениям второй и третий этажи здания. Известно, что пострадавшую женщину доставили в больницу. Об этом сообщила Общественному пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, пишет УНН.
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"49-летнюю женщину, которая на момент обстрела находилась в помещении, в шоковом состоянии доставили в больницу", — отметила пресс-секретарь.
Детали
Анастасия Медведева отметила, что, вероятно, оккупанты обстреляли Красногоровку из артиллерии. Однако осмотр места происшествия еще продолжается.
Также пресс-секретарь сообщила, что прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины из-за нарушения законов и обычаев войны.
Напомним
Российские захватчики за 13 сентября ранили еще одного жителя Донетчины.