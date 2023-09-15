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На Донеччині окупанти поцілили у будинок молитви

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У четвер о 15:30 росіяни поцілили у будинок молитви однієї з церков у Красногорівці на Донеччині. Унаслідок чого зайнялась пожежа та зазнав руйнувань другий та третій поверхи будівлі. Відомо, що постраждалу жінку доправили до лікарні. Про це повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише УНН.

Цитата 

"49-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, у шоковому стані доставили до лікарні", — зазначила речниця. 

Деталі 

Анастасія Мєдвєдєва зауважила, що, ймовірно, окупанти обстріляли Красногорівку з артилерії. Проте огляд місця події ще триває.

Також речниця повідомила, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України через порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

Російські загарбники за 13 вересня поранили ще одного жителя Донеччини.

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