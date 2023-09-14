Окупанти поранили ще одного жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Російські загарбники за 13 вересня поранили ще одного жителя Донеччини. Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Facebook, пише УНН.
Цитата
«За 13 вересня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці», - написав Мороз.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські війська за 12 вересня вбили ще трьох жителів Донеччини, також троє людей отримали поранення.