Окупанти поранили ще одного жителя Донеччини

Цитата

«За 13 вересня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці», - написав Мороз.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Російські війська за 12 вересня вбили ще трьох жителів Донеччини, також троє людей отримали поранення.



