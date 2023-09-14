Оккупанты ранили еще одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Российские захватчики за 13 сентября ранили еще одного жителя Донецкой области. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Facebook, пишет УНН.
Цитата
«За 13 сентября россияне ранили 1 жителя Донетчины — в Авдеевке», - написал Мороз.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские войска за 12 сентября убили еще троих жителей Донецкой области, также три человека получили ранения.