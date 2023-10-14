В Донецкой области оккупанты ранили 22 человека - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В результате российских обстрелов в течение 13 октября 22 человека были травмированы. В частности, пострадавшие попали под обстрелы в Покровске и Авдеевке, пишет УНН.
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“За 13 октября россияне ранили 22 жителей Донецкой области: 21 в Покровске и 1 в Авдеевке”, - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Донецкой области погибло 1738 человек и 4255 были травмированы
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
До 24 увеличилось количество раненых из-за ракетного удара россиян по Покровску, что в Донецкой области.