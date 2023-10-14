На Донеччині окупанти поранили 22 людей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Унаслідок російських обстрілів протягом 13 жовтня 22 людини було травмовано. Зокрема, постраждалі потрапили під обстріли у Покровську та Авдіївці, пише УНН.
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“За 13 жовтня росіяни поранили 22 жителів Донеччини: 21 у Покровську та 1 в Авдіївці”, - йдеться у повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року на Донеччині загинуло 1738 людей та 4255 було травмовано
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
До 24 збільшилась кількість поранених через ракетний удар росіян по Покровську, що на Донеччині.