В Донецкой области эвакуировали из "горячих точек" 307 человек, среди них 87 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Из "горячих точек" Донецкой области эвакуировали 307 человек, среди них 87 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.
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“Из "горячих точек" Донбасса эвакуировали 307 человек, среди них 87 детей.
Сегодня сотрудники полиции, ГСЧС и областной военной администрации вывезли мирных жителей из Авдеевки, Угледара и Курахово”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что спасены из-под обстрелов российских оккупантов люди сейчас в безопасности и направляются в более мирные регионы государства.
“Из Авдеевки вывезено 199 человек, из них 53 ребенка и две женщины с инвалидностью. Из Угледара - 83 человека, в том числе 23 ребенка. Из Курахово - 25 граждан, среди них - 11 детей. Всего эвакуировано более 300 гражданских жителей. Меры по спасению населения будут продолжаться", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей для эвакуации людей.