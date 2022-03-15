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В Донецкой области эвакуировали из "горячих точек" 307 человек, среди них 87 детей

Киев • УНН

 • 63656 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Из "горячих точек" Донецкой области эвакуировали 307 человек, среди них 87 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.

Цитата

“Из "горячих точек" Донбасса эвакуировали 307 человек, среди них 87 детей.

Сегодня сотрудники полиции, ГСЧС и областной военной администрации вывезли мирных жителей из Авдеевки, Угледара и Курахово”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что спасены из-под обстрелов российских оккупантов люди сейчас в безопасности и направляются в более мирные регионы государства.

“Из Авдеевки вывезено 199 человек, из них 53 ребенка и две женщины с инвалидностью. Из Угледара - 83 человека, в том числе 23 ребенка. Из Курахово - 25 граждан, среди них - 11 детей. Всего эвакуировано более 300 гражданских жителей. Меры по спасению населения будут продолжаться", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей для эвакуации людей.

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