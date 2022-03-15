В Донецкой области эвакуировали из "горячих точек" 307 человек, среди них 87 детей

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“Из "горячих точек" Донбасса эвакуировали 307 человек, среди них 87 детей.

Сегодня сотрудники полиции, ГСЧС и областной военной администрации вывезли мирных жителей из Авдеевки, Угледара и Курахово”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что спасены из-под обстрелов российских оккупантов люди сейчас в безопасности и направляются в более мирные регионы государства.

“Из Авдеевки вывезено 199 человек, из них 53 ребенка и две женщины с инвалидностью. Из Угледара - 83 человека, в том числе 23 ребенка. Из Курахово - 25 граждан, среди них - 11 детей. Всего эвакуировано более 300 гражданских жителей. Меры по спасению населения будут продолжаться", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей для эвакуации людей.