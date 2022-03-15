На Донеччині евакуювали з "гарячих точок" 307 людей, серед них 87 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З "гарячих точок" Донеччини евакуювали 307 людей, серед них 87 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
Цитата
“З "гарячих точок" Донеччини евакуювали 307 людей, серед них 87 дітей.
Сьогодні співробітники поліції, ДСНС та обласної військової адміністрації вивезли мирних мешканців з Авдіївки, Вугледара та Курахового”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що врятовані з-під обстрілів російських окупантів люди наразі в безпеці та направляються до більш мирних регіонів держави.
“З Авдіївки вивезено 199 людей, з них 53 дитини та дві жінки з інвалідністю. З Вугледара – 83 особи, зокрема 23 дитини. З Курахового – 25 громадян, серед них – 11 дітей. Загалом евакуйовано понад 300 цивільних мешканців. Заходи з порятунку населення триватимуть”, - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що з Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автомобілів для евакуації людей.