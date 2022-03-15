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Евакуація з Маріуполя: вже виїхало 2 тисячі легкових авто

Евакуація з Маріуполя: вже виїхало 2 тисячі легкових авто

Київ • УНН

 • 144876 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автомобілів для евакуації людей, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Маріупольської міськради.

Цитата

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі машин. Люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста", - йдеться у повідомленні у Telegram.

У мерії вказали, що людям для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. "Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці", - додали у міськраді.

Доповнення

14 березня з Маріуполя людям також вдалося виїхати власним транспортом.

Українські Національні Новини

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