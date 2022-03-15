Эвакуация из Мариуполя: уже выехало 2 тысячи легковых авто

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Из Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей для эвакуации людей, сообщает УНН со ссылкой на информацию Мариупольского горсовета.

Цитата

"По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Васильевка-Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города", - говорится в сообщении в Telegram.

В мэрии указали, что людям для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позже 18:00. "Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или в Токмаке", - добавили в горсовете.

Дополнение

14 марта из Мариуполя людям также удалось выехать собственным транспортом.

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