З Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним автомобілям
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З Маріуполя, звідки раніше блокувалися гуманітарні коридори, дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним автомобілям. Про це повідомили у Маріупольській міськраді у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Відомо, що станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати більше 160 приватних авто. Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Токмак – Запоріжжя)", - повідомили у міськраді.
Деталі
Зазначається, що станом на 14:45 було "відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя". "Також є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші", - вказали у міськраді.
Доповнення
Сьогодні, 14 березня, повинні були запрацювати гуманітарні коридори за 10 маршрутами. Зокрема, на Київщині та на Луганщині.
Так, уже відомо про те, що з Сєвєродонецька вирушила колона.
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко вказував, що також працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут - Слов’янськ. "Автобуси з людьми вирушили з Рубіжного", - вказав він у Telegram.
Окрім того, з його слів, 16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ.
Також 8 автобусів з Дмитрівки прибули до Білогородки, пізніше рушатимуть у Київ, додав Тимошенко.