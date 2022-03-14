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З Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним автомобілям

З Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним автомобілям

Київ • УНН

 • 135086 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. З Маріуполя, звідки раніше блокувалися гуманітарні коридори, дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним автомобілям. Про це повідомили у Маріупольській міськраді у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Відомо, що станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати більше 160 приватних авто. Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Токмак – Запоріжжя)", - повідомили у міськраді.

Деталі

Зазначається, що станом на 14:45 було "відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя". "Також є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші", - вказали у міськраді.

Доповнення

Сьогодні, 14 березня, повинні були запрацювати гуманітарні коридори за 10 маршрутами. Зокрема, на Київщині та на Луганщині.

Так, уже відомо про те, що з Сєвєродонецька вирушила колона.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко вказував, що також працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут - Слов’янськ. "Автобуси з людьми вирушили з Рубіжного", - вказав він у Telegram.

Окрім того, з його слів, 16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ.

Також 8 автобусів з Дмитрівки прибули до Білогородки, пізніше рушатимуть у Київ, додав Тимошенко.

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