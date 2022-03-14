Из Мариуполя по дороге в Бердянск удалось выехать более 160 частным автомобилям

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"Известно, что по состоянию на 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино - с. Портовское - пгт Мангуш - Бердянск - Токмак - Запорожье)", - сообщили в горсовете.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 14:45 было "известно, что мариупольцы, которые выехали на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья". "Также есть подтверждение, что на данное время, по установленному гуманитарному коридору, соблюдается режим тишины", - указали в горсовете.

Дополнение

Сегодня, 14 марта, должны были заработать гуманитарные коридоры по 10 маршрутам. В частности, в Киевской и в Луганской областях.

Так, уже известно о том, что из Северодонецка отправилась колонна.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко указывал, что также работает гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Рубежное - Северодонецк - Бахмут - Славянск. "Автобусы с людьми отправились из Рубежного", - указал он в Telegram.

Кроме того, по его словам, 16 автобусов с Немешаево прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь, предоставляют питание и отправляют в Киев.

Также 8 автобусов из Дмитровки прибыли в Белогородку, позже отправятся в Киев, добавил Тимошенко.