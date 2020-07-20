В Донецкой области к 9 годам заключения приговорили мужчину за избиение двухлетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Донецкой области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который нанес 16 ударов по голове, спине и туловищу 2-летнему мальчику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Донецким апелляционным судом поддержана обоснованная позиция прокуратуры Донецкой области и оставлен без изменений приговор Октябрьского районного суда города Мариуполя, которым мужчина осужден за нанесение тяжких телесных повреждений малолетнему сыну своей сожительницы", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в августе 2016 года ранее судимый житель Волновахского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственном доме, возмущенный тем, что 2-летний мальчик не реагирует на его замечания, нанес ребенку руками не менее 16 ударов по голове, спине и туловищу, причинив множественные переломы ребер, ушиб легких, разрыв печени. Оставив беспомощного ребенка умирать, горе-воспитатель уехал из дома.
В марте 2020 года суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Осужденным в апелляционный суд подана жалоба о несогласии с назначенной мерой наказания, которую сейчас оставлено без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который обвиняется в том, что жестоко избил 4-летнюю девочку.