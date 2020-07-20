В Донецкой области к 9 годам заключения приговорили мужчину за избиение двухлетнего ребенка

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43638 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102644 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107576 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135002 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111121 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132190 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102196 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104462 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Донецкой области к 9 годам заключения приговорили мужчину за избиение двухлетнего ребенка

В Донецкой области к 9 годам заключения приговорили мужчину за избиение двухлетнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 13610 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Донецкой области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который нанес 16 ударов по голове, спине и туловищу 2-летнему мальчику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Донецким апелляционным судом поддержана обоснованная позиция прокуратуры Донецкой области и оставлен без изменений приговор Октябрьского районного суда города Мариуполя, которым мужчина осужден за нанесение тяжких телесных повреждений малолетнему сыну своей сожительницы", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в августе 2016 года ранее судимый житель Волновахского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственном доме, возмущенный тем, что 2-летний мальчик не реагирует на его замечания, нанес ребенку руками не менее 16 ударов по голове, спине и туловищу, причинив множественные переломы ребер, ушиб легких, разрыв печени. Оставив беспомощного ребенка умирать, горе-воспитатель уехал из дома.

В марте 2020 года суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Осужденным в апелляционный суд подана жалоба о несогласии с назначенной мерой наказания, которую сейчас оставлено без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который обвиняется в том, что жестоко избил 4-летнюю девочку.

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