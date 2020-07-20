На Донеччині до 9 років ув’язнення засудили чоловіка за побиття дворічної дитини

"Донецьким апеляційним судом підтримано обґрунтовану позицію прокуратури Донецької області та залишено без змін вирок Жовтневого районного суду міста Маріуполя, яким чоловіка засуджено за нанесення тяжких тілесних ушкоджень малолітньому синові своєї співмешканки", - сказано у повідомленні.

Судом встановлено, що у серпні 2016 року раніше судимий мешканець Волноваського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у власному будинку, обурений тим, що 2-річний хлопчик не реагує на його зауваження, завдав дитині руками не менш 16 ударів по голові, спині та тулубу, спричинивши множинні переломи ребер, забій легень, розрив печінки. Залишивши безпорадну дитину вмирати, горе-вихователь поїхав з дому.

У березні 2020 року суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, та засудив до 9 років позбавлення волі. Засудженим до апеляційного суду подано скаргу щодо незгоди з призначеною мірою покарання, яку наразі залишено без задоволення.

Вирок вступив у законну силу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який обвинувачується у тому, що жорстоко побив 4-річну дівчинку.