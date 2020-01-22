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В Донецкой области до 5 лет осудили члена "избирательной комиссии" псевдореферендума 2014 года

Киев • УНН

 • 12098 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Донецкой области к 5 годам приговорили женщину, которая в 2014 году добровольно была "членом избирательной комиссии" при псевдореферендуму в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области до 5 лет осудили члена "избирательной комиссии" псевдореферендума 2014 года

"Великоновоселковский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - сказано в сообщении.

Суд установил, что женщина, поддерживая изменения территориальной целостности Украины, в мае 2014 умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой "русской весны", предоставила добровольное согласие на участие в работе "участковой избирательной комиссии" по проведению в с. Великая Новоселка "общего областного референдума" о создании "самостоятельного государства "ДНР".

Занимая должность члена указанной комиссии, расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, злоумышленница формировала списки граждан, проверяла регистрацию мест проживания, выдавала бюллетени, а по завершению голосования принимала участие в подсчете голосов и передачи бюллетеней и протокола с результатами "волеизъявления" граждан вооруженным боевикам .

За содеянное уголовное правонарушение женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним, на Луганщине будут судить двух человек, которые в 2014 году были членами "избирательной комиссии" псевдореферендуму по "государственной самостоятельности ЛНР".

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