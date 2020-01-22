На Донеччині до 5 років засудили члена "виборчої комісії" псевдореферендума 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Донеччині до 5 років засудили жінка, яка у 2014 році добровільно була “членом вирборної комісії” під час псевдореферендуму у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Великоновосілківський районний суд визнав місцеву мешканку винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто в умисних діях, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України”, — сказано у повідомленні.
Суд встановив, що жінка, підтримуючи зміни територіальної цілісності України, у травні 2014 року умисно, за попередньою змовою з іншими прихильниками так званої “руської весни”, надала добровільну згоду на участь у роботі “дільничної виборчої комісії” з проведення у смт. Велика Новосілка “загального обласного референдуму” про створення “самостійної держави “ДНР”.
Займаючи посаду члена вказаної комісії, розташованої у приміщенні районного культурно-оздоровчого комплексу, зловмисниця формувала списки громадян, перевіряла реєстрацію місць проживання, видавала бюлетені, а по завершенню голосування брала участь у підрахунку голосів та передачі бюлетенів і протоколу з результатами “волевиявлення” громадян озброєним бойовикам.
За скоєне кримінальне правопорушення жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть двох осіб, які у 2014 році були членами “виборчої комісії” псевдореферендуму щодо “державної самостійності ЛНР”.