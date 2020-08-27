В Донецкой области мужчину осудили за развратные действия относительно шестилетней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Суд принял обвинительный приговор в отношении 22-летнего мужчины, который обвинялся в совершении развратных действий в отношении 6-летней падчерицы. Его приговорили к 5 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"При публичном обвинении Славянской местной прокуратуры, суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Судом установлено, что 26 февраля 2019 года 22-летний преступник, находясь дома у своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием женщины, устроил так называемые "игры" с ее 6-летней дочерью, во время которых снял с ребенка нижнее белье и совершил в отношении нее развратные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о том, что с ней произошло, напуганная девочка рассказала бабушке и матери, которые вызвали на место преступления правоохранителей.
"Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. По приговору суда 5 лет своей жизни он проведет за решеткой", - указано в сообщении.
Напомним, в Полтавской области полиция проверяет малолетних на причастность к изнасилованию ребенка.