На Донеччині чоловіка засудили за розпустні дії щодо шестирічної падчерки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Суд ухвалив обвинувальний вирок стосовно 22-річного чоловіка, який обвинувачувався у вчиненні розпусних дій щодо 6-річної падчерки. Його засудили до 5 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За публічного обвинувачення Слов’янської місцевої прокуратури, суд ухвалив вирок чоловіку, який обвинувачувався у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Судом встановлено, що 26 лютого 2019 року 22-річний злочинець, перебуваючи вдома у своєї співмешканки у стані алкогольного сп’яніння, скориставшись відсутністю жінки, влаштував так звані “ігри” з її 6-річною донькою, під час яких зняв з дитини спідню білизну та вчинив щодо неї розпусні дії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про те, що з нею сталося, налякана дівчинка розповіла бабусі та матері, які викликали на місце злочину правоохоронців.
“Свою провину в інкримінованому злочині чоловік визнав повністю. За вироком суду 5 років свого життя він проведе за ґратами”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині поліція перевіряє малолітніх на причетність до зґвалтування дитини.