В Донецкой области мужчина погиб под колесами поезда

Событие произошло 25 марта между станциями "Славянск" и "Шидловская".



По предварительной информации мужчина лежал на железнодорожном пути, когда по нему следовал электропоезд сообщением "Краматорск-Близнецы". Мужчина погиб мгновенно.



Сейчас начато досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства трагедии.



Как сообщал УНН, в Полтавской области пассажирский скоростной поезд насмерть сбил женщину.



Напомним, во Львовской области поезд насмерть сбил военного.