В Донецкой области мужчина погиб под колесами поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Донецкой области житель Краматорска погиб под колесами поезда. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Событие произошло 25 марта между станциями "Славянск" и "Шидловская".
По предварительной информации мужчина лежал на железнодорожном пути, когда по нему следовал электропоезд сообщением "Краматорск-Близнецы". Мужчина погиб мгновенно.
Сейчас начато досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНН, в Полтавской области пассажирский скоростной поезд насмерть сбил женщину.
Напомним, во Львовской области поезд насмерть сбил военного.